Остин: Украина нуждается в системах ПВО, артиллерии и ракетных системах
2022-10-12
20:54
Шеф Пентагона Остин заявил Украина нуждается в системах ПВО, артиллерии и ракетных системах.
12 октябри РИА Новости сообщили, что что шеф Пентагона Ллойд Остин провел в Брюсселе очередное совещание доноров военной помощи Украине. На пресс-конференции Остин заявил, что Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии.
Шеф Пентагона выразил благодарность всем союзникам и партнерам, которые учувствуют в обеспечении потребностей Украины в самозащите используя собственные арсеналы или закупая оружие у производителей. Со слов Остина на пресс-конференции приняли участие представители примерно пятидесяти стран.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма
ВСУ впервые атаковали Белгородскую область ракетами AGM-88 HARM производства США
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Макей осудил идею Зеленского направить наблюдателей к границе Украины с Беларусью
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы