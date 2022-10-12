Остин: Украина нуждается в системах ПВО, артиллерии и ракетных системах

Шеф Пентагона Остин заявил Украина нуждается в системах ПВО, артиллерии и ракетных системах.

12 октябри РИА Новости сообщили, что что шеф Пентагона Ллойд Остин провел в Брюсселе очередное совещание доноров военной помощи Украине. На пресс-конференции Остин заявил, что Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии.

Шеф Пентагона выразил благодарность всем союзникам и партнерам, которые учувствуют в обеспечении потребностей Украины в самозащите используя собственные арсеналы или закупая оружие у производителей. Со слов Остина на пресс-конференции приняли участие представители примерно пятидесяти стран.