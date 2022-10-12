Не хуже красной: эксперты рассказали, икра каких речных рыб так же вкусна и полезна
2022-10-12
20:56
О ценности красной и черной икры наслышаны многие. Но это очень дорого, к тому же можно нарваться и на подделку.
Самой ценной считается семужья икра, из дальневосточных лососей более вкусной называют икру из нерки. А черная вообще такой деликатес, что многие ее в жизни не пробовали. Стоит она очень дорого, и есть риск нарваться на подделку.
Но эксперты советуют не отчаиваться. а обратить внимание на икру обычных рыб из пресных водоемов.
Например, семейства сиговых - их нерест приходится на позднюю осень, и самки буквально набиты этим ценным продуктом.
А щука идет на нерест весной. Ее икра некрупная, желтого цвета. И тоже очень полезная. Но перед тем, как есть, ее нужно обработать термически либо надолго замочить в растворе соли - во избежание заражения опасными паразитами.
Лещевая икра тоже богата полезными веществами. Нерест этой рыбы начинается немного позже щучьего. Правда, внешне выглядит не очень аппетитно, но на вкусе это не отражается.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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