МИД Венгрии сообщил, что страна нуждается в «Газпроме», как надежном поставщике

МИД Венгрии сообщил, что «Газпром» необходим стране, как надежный поставщик на долгосрочную перспективу.

В среду днем РИА Новости сообщили, что глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что Будапешту необходимо дальнейшее сотрудничество с компанией так, как видит в "Газпроме" надежного поставщика природного газа в условиях долгосрочного энергетического кризиса в Европе.

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что он прилетел для того, чтобы убедиться, что "Газпром" заинтересован в сотрудничестве с Венгрией в долгосрочной перспективе и на него можно рассчитывать, сказал Сийярто.