Украинские военные впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
2022-10-12
22:01
Украинские войска обстреляли приграничный регион американскими противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.
В среду вечером в Telegram-канале "Военный осведомитель" появилась информация о том, что ВСУ впервые нанесли удар по Белгородской области России поставленными США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Сообщается, что над Белгородом раздалось около десятка взрывов. Сработала система ПВО, все цели были сбиты в воздухе. Никто не пострадал.
Автор канала отмечают, что по фотографиям обломков американской ракеты, которые сделали местные жители можно разглядеть маркировку BSU-59/B, характерную для подвижного корпусного стабилизатора AGM-88 HARM.Этот инцидент показывает, что военные силы Украины нисколько не ограничивают себя в применении вооружения, в том числе западного, для нанесения ударов по российской территории.
Опубликовано: Елена Калиновская
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