Медведев: США надо учитывать цели, внесённые в программу ядерного сдерживания РФ

Дмитрий Медведев напомнил США о российских силах ядерного сдерживания в ответ на призыва атаковать Россию из Вашингтона.

Экс-президент России Дмитрий Медведев оценил заявление бывшего директора американского Центрального управления разведкой Леона Панетты, который предложил Пентагону и НАТО задействовать любые средства для нанесения ущерба российскому государству вплоть до использования крылатых ракет для ударов по РФ.

В ответ на заявление Панетты Медведев напомнил, что американские объекты обозначены в российской программе ядерного сдерживания, из-за чего политикам из Соединённых Штатов следует быть аккуратнее в своих высказываниях.