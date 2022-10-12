Медведев: США надо учитывать цели, внесённые в программу ядерного сдерживания РФ
2022-10-12
22:41
Дмитрий Медведев напомнил США о российских силах ядерного сдерживания в ответ на призыва атаковать Россию из Вашингтона.
Экс-президент России Дмитрий Медведев оценил заявление бывшего директора американского Центрального управления разведкой Леона Панетты, который предложил Пентагону и НАТО задействовать любые средства для нанесения ущерба российскому государству вплоть до использования крылатых ракет для ударов по РФ.
В ответ на заявление Панетты Медведев напомнил, что американские объекты обозначены в российской программе ядерного сдерживания, из-за чего политикам из Соединённых Штатов следует быть аккуратнее в своих высказываниях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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