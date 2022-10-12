Охрана перед концертом Земфиры на Кипре забирала у посетителей украинские флаги
2022-10-12
23:05
На Кипре перед тем, как начался концерт Земфиры, охранники отбирали у стремящихся на выступление флаги Украины.
Охрана отбирала украинские флаги у посетителей концерта Земфиры на Кипре.
Телеграм-канал "Mash" утверждает, что полотнища забирали при входе.
Одной из девушек удалось пронести флаг в кармане. Когда звучала композиция "Не стреляйте", та кинула его на сцену.
Земфира унесла флаг за кулисы, не развернув его, и только после продолжила петь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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