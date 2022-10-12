Макрон призвал Путина прекратить спецоперацию в Украине и начать переговоры
2022-10-12
23:14
Эммануэль Макрон обратился к Владимиру Путину с просьбой о прекращении боевых действий в Украине и возобновлении переговорного процесса с Киевом.
Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью местному телеканалу France 2, где публично обратился к Владимиру Путину, призвав его прекратить специальную военную операцию на территории Украины, начав переговоры между Киевом и Москвой. Также Макрон заверил, что ещё неоднократно побеседует с Путиным по телефону.
В конце своего интервью Эммануэль Макрон отметил, что правительство Франции не желает, чтобы украинский конфликт стал началом новой мировой войны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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