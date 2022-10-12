Генассамблея ООН приняла резолюцию против России с непризнанием референдумов
2022-10-12
23:18
Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию, которая выражает позицию организации касательно референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.
В ночь на 13 октября Генеральная ассамблея Организации объединённых наций приняла проект резолюции, в рамках которой ООН осуждает и не признаёт легитимность референдумов в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых данные регионы законодательно стали частью России.
После принятия резолюции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция о непризнании референдумов в четырёх регионах является антироссийской и направлена на подрыв любых усилий по урегулированию конфликта в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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