Генассамблея ООН приняла резолюцию против России с непризнанием референдумов

2022-10-12

23:18

Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию, которая выражает позицию организации касательно референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

В ночь на 13 октября Генеральная ассамблея Организации объединённых наций приняла проект резолюции, в рамках которой ООН осуждает и не признаёт легитимность референдумов в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых данные регионы законодательно стали частью России.

После принятия резолюции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция о непризнании референдумов в четырёх регионах является антироссийской и направлена на подрыв любых усилий по урегулированию конфликта в Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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