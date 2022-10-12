Земфира, высказавшаяся против спецоперации, не проявила уважения к флагу Украины

Исполнительница Земфира во время концерта на Кипре не стала разворачивать украинский флаг, брошенный на сцену, а просто унесла его за кулисы, не сказав ни слова.

Девушка, которая кинула флаг Украины на сцену, написала в соцсетях, что на входе на у фанатов Земфиры отбирали украинские флаги, но ей удалось пронести свой в кармане.

Во время концерта поклонница прорвалась сквозь толпу и бросила флаг под ноги певице, надеясь, что та выскажется о войне. Земфира же просто подняла флаг и унесла за кулисы

Девушка описала ситуацию: "Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и не разворачиваясь заносит его за кулисы".