Земфира, высказавшаяся против спецоперации, не проявила уважения к флагу Украины

2022-10-12

23:18

Исполнительница Земфира во время концерта на Кипре не стала разворачивать украинский флаг, брошенный на сцену, а просто унесла его за кулисы, не сказав ни слова.

Девушка, которая кинула флаг Украины на сцену, написала в соцсетях, что на входе на у фанатов Земфиры отбирали украинские флаги, но ей удалось пронести свой в кармане.

Во время концерта поклонница прорвалась сквозь толпу и бросила флаг под ноги певице, надеясь, что та выскажется о войне. Земфира же просто подняла флаг и унесла за кулисы

Девушка описала ситуацию: "Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и не разворачиваясь заносит его за кулисы". 

Опубликовано: Наталья Гончарова







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