Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

Согласно данному документу, Генассамблея ООН не признает Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями и считает, что они принадлежат Украине.

За принятие антироссийской резолюции, осуждающей переход данных регионов в состав России, проголосовали 143 страны, еще 35 государств воздержались. Против резолюции проголосовало 5 государств — Сирия, Беларусь, Никарагуа, КНДР, Россия.

Ранее постоянный представитель Росси при ООН Василий Небензя заявил, что данный документ насквозь пропитан двойными стандартами и направлен на подрыв любых усилий по урегулированию российско-украинского конфликта. Как подчеркнул постпред, Запад проводит политику шантажа в отношении многих стран, чтобы заставить их проголосовать за принятие данной резолюции.