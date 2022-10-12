ГА ООН приняла резолюцию против России, не признающую референдумы

2022-10-12

23:38

В ночь на четверг Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании референдумов по вхождению четырёх новых регионов в состав Российской Федерации.

Представители Генеральной ассамблеи ООН проголосовали за утверждение проекта резолюции, которая не признаёт законными референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье, предметом голосования которых является присоединение данных территорий к регулярному составу России. По итогам голосования члены ГА ООН обнародовали документ о непризнании вхождения новых земель в состав РФ.

Постпред России при Организации объединённых наций Василий Небензя заявил, что принятая в ООН резолюция является провокационным антироссийским актом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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