ГА ООН приняла резолюцию против России, не признающую референдумы
2022-10-12
23:38
В ночь на четверг Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании референдумов по вхождению четырёх новых регионов в состав Российской Федерации.
Представители Генеральной ассамблеи ООН проголосовали за утверждение проекта резолюции, которая не признаёт законными референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье, предметом голосования которых является присоединение данных территорий к регулярному составу России. По итогам голосования члены ГА ООН обнародовали документ о непризнании вхождения новых земель в состав РФ.
Постпред России при Организации объединённых наций Василий Небензя заявил, что принятая в ООН резолюция является провокационным антироссийским актом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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