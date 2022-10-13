Pern: третьи лица непричастны к утечке газа на трубопроводе «Дружба» в Польше

Польский газотранспортный оператор Pern утверждает, что разгерметизация газопровода "Дружба" произошла не из-за диверсии.

Пресс-служба оператора Pern уведомляет, что польские специалисты обследовали место утечки газа на трубопроводе "Дружба", очистив его от загрязнений, после чего изучили место прорыва на нитке газопровода. Проведя анализ места утечки на "Дружбе" было выяснено, что её разгерметизация произошла без вмешательства третьих лиц и не является диверсией.

Примечательно, что 12 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что к разрыву на трубопроводе "Дружба" может быть причастна Россия, однако доказательств этого у Варшавы пока не имеется.