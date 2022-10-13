Минфин США опасается, что большое количество санкций негативно повлияет на доллар
2022-10-13
01:44
Глава Минфина США Джанет Йеллен предлагает прекратить полагаться на санкции. Поскольку это может подорвать роль американского доллара как резервной валюты.
Йеллен отметила, что в самом начале работы администрации Байдена она изучила отчет о санкциях, чтобы понять, какие из них действительно работают. По ее словам, Америка сейчас слишком сильно полагается на санкции.
Джанет Йеллен признала, что в определенных ситуациях эти меры эффективны, но далеко не всегда. Она предложила использовать различные средства, чтобы сохранить роль доллара.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
Прайс: США не будут вести переговоры с Россией от лица Украины
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Земфира требовала убрать украинский флаг на концерте в Литве, употребляя ненормативную лексику
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью