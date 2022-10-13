Минфин США опасается, что большое количество санкций негативно повлияет на доллар

Глава Минфина США Джанет Йеллен предлагает прекратить полагаться на санкции. Поскольку это может подорвать роль американского доллара как резервной валюты.

Йеллен отметила, что в самом начале работы администрации Байдена она изучила отчет о санкциях, чтобы понять, какие из них действительно работают. По ее словам, Америка сейчас слишком сильно полагается на санкции.

Джанет Йеллен признала, что в определенных ситуациях эти меры эффективны, но далеко не всегда. Она предложила использовать различные средства, чтобы сохранить роль доллара.