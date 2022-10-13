Германия отвергла предложение России возобновить поставки газа по «Северному потоку-2»
2022-10-13
02:03
Власти Германии отвергли предложение российской стороны возобновить поставки газа по трубопроводу «Северный поток-2». Оно позвучало на фоне заявлений Запада о введении серьезных санкций.
Пресс-секретарь немецкого правительства Кристиана Хоффманн сказала, что в Европе не считают Россию надежным поставщиком энергии, независимо от возможного саботажа двух трубопроводов.
Она напомнила, что даже до повреждения магистралей газ по «Северному потоку-1» не поступал в Европу. Хоффманн подчеркнула, что в Германии не видят оснований ожидать каких-то перемен.
Трубопровод «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию из-за отказа Германии сертифицировать его завершение. За несколько месяцев до этого Россия прекратила транспортировку природного газа по газопроводу «Северный поток-1». Сейчас Россия транспортирует газ в Европу только по наземным трубопроводам, которые проходят через территорию Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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