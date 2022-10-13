Резников: Украина де-факто присоединилась к НАТО

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев уде де-факто стал членом блока НАТО.

13 октября министр обороны Украины Алексей Резников в своём аккаунте Twitter выразил свою благодарность генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за оказанную поддержку киевскому режиму.

Помимо прочего Резников выразил свою уверенность в том, что Украине де-факто уже стала членом Североатлантического альянса, так как «вносит значительный вклад в безопасность свободного мира».