Резников: Украина де-факто присоединилась к НАТО
2022-10-13
02:06
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев уде де-факто стал членом блока НАТО.
13 октября министр обороны Украины Алексей Резников в своём аккаунте Twitter выразил свою благодарность генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за оказанную поддержку киевскому режиму.
Помимо прочего Резников выразил свою уверенность в том, что Украине де-факто уже стала членом Североатлантического альянса, так как «вносит значительный вклад в безопасность свободного мира».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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