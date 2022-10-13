Боррель раскритиковал европейских дипломатов из-за ситуации на Украине
2022-10-13
02:17
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал европейских дипломатов за медлительность и неэффективность.
12 октября британская газета Guardian заявила, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подверг критике европейских дипломатов, которые не смогли вовремя предвидеть начало конфликта на Украине, за продемонстрированную ими медлительность и неэффективность.
Боррель утверждает, что большую часть информации о ситуации на Украине он узнал из различных средств массовой информации, что разочаровало его, так как глава дипломатии ЕС «должен быть самым осведомленным человеком в мире».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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