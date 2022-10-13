Боррель раскритиковал европейских дипломатов из-за ситуации на Украине

2022-10-13

02:17

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал европейских дипломатов за медлительность и неэффективность.

12 октября британская газета Guardian заявила, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подверг критике европейских дипломатов, которые не смогли вовремя предвидеть начало конфликта на Украине, за продемонстрированную ими медлительность и неэффективность.

Боррель утверждает, что большую часть информации о ситуации на Украине он узнал из различных средств массовой информации, что разочаровало его, так как глава дипломатии ЕС «должен быть самым осведомленным человеком в мире».

Опубликовано: Диана Мудреченко







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