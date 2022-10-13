В Сирии нашли уникальную римскую мозаику в бывшем городе повстанцев

В Сирии нашли неповрежденную мозаику римской эпохи. Она находится в городе Растан рядом с Хомсом, третьем по величине городом страны.

Мозаику площадью 120 м2 обнаружили в старом здании, которое купили ливанские и сирийские бизнесмены, чтобы передать государству. Каждая панель заполнена маленькими разноцветными камнями квадратной формы.

Доктор Хумам Саад, заместитель директора по раскопкам и археологическим исследованиям в управлении, сказал, что среди сцен мозаичные изображения представляют собой редкое изображение древних воинов-амазонок в римской мифологии и сцен Троянской войны.

На мозаике также изображен Нептун, древнеримский бог моря, и 40 его любовниц.