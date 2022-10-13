Венгрия и Сербия проголосовали за антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН

2022-10-13

02:24

Венгрия и Сербия оказались среди проголосовавших за антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН.

В четверг, 13 октября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на своего корреспондента, назвало страны, которые проголосовали за принятие антироссийской резолюции в Генеральной ассамблее ООН.

Согласно информации предоставленной корреспондентом РИА, Венгерская Республика и Республика Сербия отдали свои голоса за непризнание проведённые в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросам вхождения в состав России.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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