Венгрия и Сербия проголосовали за антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН
2022-10-13
02:24
Венгрия и Сербия оказались среди проголосовавших за антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН.
В четверг, 13 октября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на своего корреспондента, назвало страны, которые проголосовали за принятие антироссийской резолюции в Генеральной ассамблее ООН.
Согласно информации предоставленной корреспондентом РИА, Венгерская Республика и Республика Сербия отдали свои голоса за непризнание проведённые в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросам вхождения в состав России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
The Washington Times: американские ПРО не видят китайские и российские гиперзвуковые ракеты
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Белый дом: риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью