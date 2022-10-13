Антонов посетил в тюрьме заключённого в США россиянина Бута
2022-10-13
02:31
Посол России в США Анатолий Антонов посетил в тюрьме россиянина Виктора Бута.
12 октября новостное агентство РИА сообщило, что чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что посетил в тюрьме заключённого гражданина России Виктора Бута.
Антонов утверждает, что Бут жалуется на нехватку общения в тюрьме и даже начал забывать некоторые слова на русском языке из-за отсутствия носителей языка, но в настоящее время заключённый в США россиянин начал изучать китайский язык.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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