НАТО не может помочь Украине с «Железным куполом», поскольку небо на Западе останется незащищенным
2022-10-13
02:39
В НАТО заявляют, что формированию защитного купола в небе над Украиной препятствуют производственные проблемы. В Альянсе также опасаются, что передача систем ПВО украинской стороне оставит небо самого НАТО незащищенным.
Германия и Франция предупредили, что невозможно полностью защитить Украину, не ставя под угрозу оборону своих стран. Вашингтон подвергся внутренней критике за то, что предложил отправить Киеву свои самые сложные системы, такие как зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Сообщается, что производители оружия, используемые членами НАТО, не имеют промышленных мощностей, логистической сети или запасов, чтобы обеспечить Киев достаточными системами.
Опубликовано: Светлана Репина
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