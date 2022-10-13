Белый дом: риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки

2022-10-13

02:43

В Белом доме оценили риски втягивания США и НАТО в украино-российский конфликт.

12 октября официальный представитель Пентагона Джон Кирби в своём пресс-релизе заявил о том, что риски втягивания Соединённых Штатов и стран-участниц блока НАТО в конфликт на Украине очень высоки.

Кирби утверждает, что в подобном развитии событий «нет сомнений», но также отметил, что Вашингтон не желает возможной эскалации конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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