Белый дом: риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки
2022-10-13
02:43
В Белом доме оценили риски втягивания США и НАТО в украино-российский конфликт.
12 октября официальный представитель Пентагона Джон Кирби в своём пресс-релизе заявил о том, что риски втягивания Соединённых Штатов и стран-участниц блока НАТО в конфликт на Украине очень высоки.
Кирби утверждает, что в подобном развитии событий «нет сомнений», но также отметил, что Вашингтон не желает возможной эскалации конфликта между Российской Федерацией и Украиной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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