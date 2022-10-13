The Washington Times: американские ПРО не видят китайские и российские гиперзвуковые ракеты
2022-10-13
02:45
The Washington Times сообщает, что системы противоракетной обороны США не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты. Об этом говорится в отчете исследовательской службы американского Конгресса.
В документе сказано, что радары ПРО в Америке оснащены датчиками космического и наземного базирования, которые не способны обнаруживать и отслеживать гиперзвуковое оружие.
Сообщается, что Пентагон в настоящее время разрабатывает новые системы. За это направление отвечает Агентство по противоракетной обороне.
Опубликовано: Светлана Репина
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