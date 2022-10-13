The Washington Times: американские ПРО не видят китайские и российские гиперзвуковые ракеты

The Washington Times сообщает, что системы противоракетной обороны США не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты. Об этом говорится в отчете исследовательской службы американского Конгресса.

В документе сказано, что радары ПРО в Америке оснащены датчиками космического и наземного базирования, которые не способны обнаруживать и отслеживать гиперзвуковое оружие.

Сообщается, что Пентагон в настоящее время разрабатывает новые системы. За это направление отвечает Агентство по противоракетной обороне.