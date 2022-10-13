The Washington Times: американские ПРО не видят китайские и российские гиперзвуковые ракеты

2022-10-13

02:45

The Washington Times сообщает, что системы противоракетной обороны США не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты. Об этом говорится в отчете исследовательской службы американского Конгресса.

В документе сказано, что радары ПРО в Америке оснащены датчиками космического и наземного базирования, которые не способны обнаруживать и отслеживать гиперзвуковое оружие. 

Сообщается, что Пентагон в настоящее время разрабатывает новые системы. За это направление отвечает Агентство по противоракетной обороне. 

Опубликовано: Светлана Репина







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