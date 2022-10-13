В США назвали самый серьезный геополитический вызов, и это не Россия
2022-10-13
02:54
В Соединенных Штатах опубликована Стратегия национальной безопасности страны, в которой Китай назван самым серьезным геополитическим вызовом. Россия получила статус актуальной угрозы безопасности.
По словам советника президента США Джейка Салливана, именно Китай является наиболее значительным вызовом в геополитической сфере. В Стратегии КНР описывается как единственный соперник, у которого есть планы и возможности по изменению международного порядка.
Что касается России, в Стратегии утверждается, что страна угрожает открытой и свободной международной системе, подрывая основы мирового порядка.
Опубликовано: Светлана Репина
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