В США назвали самый серьезный геополитический вызов, и это не Россия

2022-10-13

02:54

В Соединенных Штатах опубликована Стратегия национальной безопасности страны, в которой Китай назван самым серьезным геополитическим вызовом. Россия получила статус актуальной угрозы безопасности.

По словам советника президента США Джейка Салливана, именно Китай является наиболее значительным вызовом в геополитической сфере. В Стратегии КНР описывается как единственный соперник, у которого есть планы и возможности по изменению международного порядка. 

Что касается России, в Стратегии утверждается, что страна угрожает открытой и свободной международной системе, подрывая основы мирового порядка. 

Опубликовано: Светлана Репина







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