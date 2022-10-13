NI: Нью-Йорк рискует превратиться в пыль в случае попытки Украины вернуть Крым силой
2022-10-13
03:01
В США предупредили о возможном превращении Нью-Йорка в пыль в случае попытки Украины вернуть Крым силой.
13 октября обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра сделала неутешительный прогноз для Нью-Йорка в случае попытки киевского режима вернуть Крым при помощи оружия.
Майтра убеждена, что Нью-Йорк может превратиться в пыль из-за действий Зеленского и его соратников при возможной попытке вернуть Крым силой, что также осознал и Илон Маск, предложив план урегулирования конфликта на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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