NI: Нью-Йорк рискует превратиться в пыль в случае попытки Украины вернуть Крым силой

2022-10-13

03:01

В США предупредили о возможном превращении Нью-Йорка в пыль в случае попытки Украины вернуть Крым силой.

13 октября обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра сделала неутешительный прогноз для Нью-Йорка в случае попытки киевского режима вернуть Крым при помощи оружия.

Майтра убеждена, что Нью-Йорк может превратиться в пыль из-за действий Зеленского и его соратников при возможной попытке вернуть Крым силой, что также осознал и Илон Маск, предложив план урегулирования конфликта на Украине.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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