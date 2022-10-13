В США предупредили о возможном превращении Нью-Йорка в пыль в случае попытки Украины вернуть Крым силой.

13 октября обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра сделала неутешительный прогноз для Нью-Йорка в случае попытки киевского режима вернуть Крым при помощи оружия.

Майтра убеждена, что Нью-Йорк может превратиться в пыль из-за действий Зеленского и его соратников при возможной попытке вернуть Крым силой, что также осознал и Илон Маск, предложив план урегулирования конфликта на Украине.