Bloomberg: Европа хочет взять в аренду гигантские плавучие электростанции

Агентство Bloomberg сообщает, что европейские правительства намерены арендовать огромные плавучие электростанции, чтобы предотвратить дефицит электроэнергии зимой.

Станции принадлежат компании Karpowership. По словам ее директора Зейнепа Харези, сейчас идут переговоры об аренде с четырьмя странами Европы. Есть вероятность, что станции будут перевезены в европейские порты до конца этого года.

Плавучие электростанции работают на биодизеле, мазуте с пониженным содержанием серы или на сжиженном природном газе. Они могут производить электроэнергию с соблюдением европейских норм по низкой цене.