В Белом доме признали высокие риски втягивания США и НАТО в украинский конфликт

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал в интервью CNN, что сейчас риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что США продолжит поддерживать Киев, но будет по-прежнему избегать прямого столкновения с Россией.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что фактически Соединенные Штаты уже участвуют в украинском конфликте.