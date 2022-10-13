В Белом доме признали высокие риски втягивания США и НАТО в украинский конфликт
2022-10-13
03:13
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал в интервью CNN, что сейчас риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что США продолжит поддерживать Киев, но будет по-прежнему избегать прямого столкновения с Россией.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что фактически Соединенные Штаты уже участвуют в украинском конфликте.
Опубликовано: Светлана Репина
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