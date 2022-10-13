В Беларуси ввели ограничения на продажу частей тушки птицы
2022-10-13
04:13
Правительство Беларуси ввело ограничения на продажу частей тушки птицы магазинной разделки.
13 октября пресс-служба Совета министров Республики Беларусь сообщила о введении ограничений на продажу в торговых объектах страны частей тушки птицы магазинной разделки, которые вступят в законную силу через 10 дней.
Отмечается, что с момента вступления в силу соответствующего постановления, лишь изготовленные мясоперерабатывающими, птицеводческими и сельскохозяйственными организациями разделанные тушки птицы могут реализовываться в торговых объектах Беларуси, также запрет не распространяется на продажу полуфабрикатов в виде частей тушки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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