В Беларуси ввели ограничения на продажу частей тушки птицы

2022-10-13

04:13

Правительство Беларуси ввело ограничения на продажу частей тушки птицы магазинной разделки.

13 октября пресс-служба Совета министров Республики Беларусь сообщила о введении ограничений на продажу в торговых объектах страны частей тушки птицы магазинной разделки, которые вступят в законную силу через 10 дней.

Отмечается, что с момента вступления в силу соответствующего постановления, лишь изготовленные мясоперерабатывающими, птицеводческими и сельскохозяйственными организациями разделанные тушки птицы могут реализовываться в торговых объектах Беларуси, также запрет не распространяется на продажу полуфабрикатов в виде частей тушки.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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