The Washington Times: радары США не способны отследить российские гиперзвуковые ракеты
2022-10-13
04:22
Американские радары не способны своевременно обнаружить российские и китайские гиперзвуковые ракеты.
13 октября американская газета The Washington Times, ссылаясь на отчёт Исследовательской службы Конгресса США, указала на несовершенство радаров системы противоракетной обороны Пентагона.
Отмечается, что современные радары Соединённых Штатов не способны обнаружить и отследить российские и китайские гиперзвуковые ракеты, которые летят со скоростью порядка 6000 километров в час.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
The Washington Times: радары США не способны отследить российские гиперзвуковые ракеты
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
В Беларуси ввели ограничения на продажу частей тушки птицы
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью