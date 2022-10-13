В США запаниковали из-за поездок американских знаменитостей на Украину
2022-10-13
04:32
В США опасаются, что поездки американских знаменитостей на Украину могут перерасти в ядерную войну.
13 октября обозреватель американского онлайн-журнала Federalist Джордан Бойд заявил, что «увеселительные поездки по Восточной Европе» звёзд США могут негативно сказаться на украинском конфликте.
Бойд утверждает, что посетившие Украину Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн самый разгар конфликта увеличили риск эскалации конфликта до состояния ядерной войны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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