Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика не подозревают в теракте

2022-10-13

04:46

Погибшего водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика предварительно не подозревают в причастности к теракту.

13 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на информированный источник, сообщило о новых деталях в уголовном деле по факту совершённого украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли 4 человека.

Источник РИА утверждает, что по предварительным данным погибший водитель взорвавшегося грузовика «сам не знал, что исполняет преступный заказ», ввиду чего следствие не рассматривает его в качестве подозреваемого.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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