Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика не подозревают в теракте
2022-10-13
04:46
Погибшего водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика предварительно не подозревают в причастности к теракту.
13 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на информированный источник, сообщило о новых деталях в уголовном деле по факту совершённого украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли 4 человека.
Источник РИА утверждает, что по предварительным данным погибший водитель взорвавшегося грузовика «сам не знал, что исполняет преступный заказ», ввиду чего следствие не рассматривает его в качестве подозреваемого.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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