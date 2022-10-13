Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика не подозревают в теракте

Погибшего водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика предварительно не подозревают в причастности к теракту.

13 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на информированный источник, сообщило о новых деталях в уголовном деле по факту совершённого украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли 4 человека.

Источник РИА утверждает, что по предварительным данным погибший водитель взорвавшегося грузовика «сам не знал, что исполняет преступный заказ», ввиду чего следствие не рассматривает его в качестве подозреваемого.