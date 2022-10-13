Агент СБУ рассказал, как служба угрожала ему похищением ребёнка

Задержанный агент СБУ Павел Кишинец рассказал о том, как служба угрожала ему похищением 4-летнего сына.

13 октября новостное агентство РИА опубликовало видео с задержанным российскими силовиками агентом СБУ Павлом Кишинецом, который участвовал в подготовке беспорядков в Мелитополе.

Кишинец утверждает, что сотрудники Службы безопасности Украины с самого начала спецоперации угрожали ему похищением внебрачного четырёхлетнего сына, чтобы не допустить отказ в выполнения приказов.