Байден: резолюция ГА ООН демонстрирует единство мира в отношении России

2022-10-13

05:32

Президент США Джо Байден прокомментировал принятую антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН.

13 октября действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден в официальном пресс-релизе заявил, что мир «сплочён и полон решимости привлечь Россию к ответу за её нарушения».

По мнению Байдена его слова подтверждает принятая резолюция Генеральной ассамблеи ООН с отказом признавать результаты референдумов по вопросу вхождения четырёх новых регионов в состав России.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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