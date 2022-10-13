Байден: резолюция ГА ООН демонстрирует единство мира в отношении России

Президент США Джо Байден прокомментировал принятую антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН.

13 октября действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден в официальном пресс-релизе заявил, что мир «сплочён и полон решимости привлечь Россию к ответу за её нарушения».

По мнению Байдена его слова подтверждает принятая резолюция Генеральной ассамблеи ООН с отказом признавать результаты референдумов по вопросу вхождения четырёх новых регионов в состав России.