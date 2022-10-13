В Токио заявили, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии

Глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада заявил, что Япония может находиться в зоне поражения новой ядерной боеголовки КНДР.

13 октября министр обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе парламентских слушаний высказал свои опасения по поводу того, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь японских островов.

Хамада пояснил, что вероятнее всего Северная Корея достигла миниатюризации заряда для боеголовки, благодаря чему Пхеньян может нанести ядерный удар по Токио или любому другому городу в Японии.