Пять стран, в том числе Россия и Беларусь проголосовали против резолюции ООН за территориальную целостность Украины

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины.

Только 5 стран, включая Россию, выступили против документа, сообщает Reuters.

Резолюцию "Территориальная целостность Украины в защиту основных принципов Устава ООН" поддержали 143 государства-члена ООН, в том числе все страны Запада.

35 воздержались, в том числе Китай , Индия, Куба, Пакистан и ЮАР. Наряду с Россией против резолюции проголосовали всего 4 страны: Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

В ходе дебатов подавляющее большинство выступавших осудили действия России в Украине.

Представитель Китая воздержался от критики России, но призвал к мирному разрешению кризиса и к необходимым гуманитарным действиям со стороны ООН.

Отметим, что в отличие от решений Совета Безопасности, голосования на Генеральной Ассамблее не имеют юридической силы.