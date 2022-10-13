Пять стран, в том числе Россия и Беларусь проголосовали против резолюции ООН за территориальную целостность Украины
2022-10-13
06:45
Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины.
Только 5 стран, включая Россию, выступили против документа, сообщает Reuters.
Резолюцию "Территориальная целостность Украины в защиту основных принципов Устава ООН" поддержали 143 государства-члена ООН, в том числе все страны Запада.
35 воздержались, в том числе Китай , Индия, Куба, Пакистан и ЮАР. Наряду с Россией против резолюции проголосовали всего 4 страны: Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.
В ходе дебатов подавляющее большинство выступавших осудили действия России в Украине.
Представитель Китая воздержался от критики России, но призвал к мирному разрешению кризиса и к необходимым гуманитарным действиям со стороны ООН.
Отметим, что в отличие от решений Совета Безопасности, голосования на Генеральной Ассамблее не имеют юридической силы.
Опубликовано: Николай Скира
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