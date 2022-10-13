Министр обороны Великобритании Уоллес заявил о поставках Украине ракет AMRAAM для американских ЗРК NASAMS
2022-10-13
07:57
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, что его страна предоставит Украине ракеты ПВО, способные сбивать крылатые ракеты, сообщает Reuters.
"Сегодня я санкционировал поставку управляемых всепогодных ракет AMRAAM для Украины. Ракеты помогут защитить критически важную инфраструктуру Украины", — сказал Уоллес, слова которого приводит агентство Reuters.
Кроме того, как сказал министр, будут переданы сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов других типов, а также дополнительные беспилотники и еще 18 артиллерийских орудий.
Великобритания объявила, что ракеты средней дальности AMRAAM, которые будут доставлены в ближайшие недели, могут использоваться с системой средней дальности NASAMS, которую обязались поставить Украине США.
В понедельник, 10 октября, в результате ракетных обстрелов погибли 19 человек, более 100 получили ранения. По оценке Reuters, это было крупнейшее воздушное наступление Москвы с начала вторжения в Украину 24 февраля.
Во вторник в результате очередной серии нападений на юго-востоке страны погибли семь человек. В результате ударов многие места, в том числе и Львов, остались без электричества. Под обстрел попали объекты энергетической инфраструктуры.
Опубликовано: Николай Скира
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