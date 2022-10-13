Северная Корея провела испытание стратегической ракеты большой дальности

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили об испытании стратегической ракеты большой дальности.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду, 12 октября руководил испытательным пуском двух стратегических ракет большой дальности, сообщило государственное агентство KCNA на которое ссылается агентство Reuters.

KCNA также сообщило, что две северокорейские ракеты "явно поразили цель на расстоянии 2000 километров.

Ким Чен Ын заявил, что страна "должна продолжать расширять сферу действия своих ядерных стратегических сил, чтобы в любой момент решительно сдержать любой крупный военный и военный кризис и полностью взять на себя инициативу в этом отношении", пишет KCNA.

Северокорейские СМИ в понедельник, 10 октября сообщают, что ракетные испытания, проведенные Северной Кореей в последние недели, были "ядерными тактическими учениями".

Северная Корея, которая проводит испытания баллистических ракет, утверждает, что испытания предназначены для защиты от прямых военных угроз США и не наносят ущерба безопасности соседних стран.

Многие эксперты считают, что режим Пхеньяна завершил подготовку к новому ядерному испытанию, которое станет седьмым в его истории и первым с 2017 года.