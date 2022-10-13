Генерал Милли заявил, что Украина получит больше систем ПВО от стран НАТО

Украина получит больше систем ПВО. Такие заявления были сделаны в Брюсселе на заседании Контактной группы по обороне Украины, объединяющей почти 50 стран, в том числе союзников по НАТО, сообщает Reuters.

Высокопоставленный американский военачальник генерал Марк Милли после встречи подчеркнул, что многие страны контактной группы имеют системы, которые могут создать интегрированную ПВО Украины.

"Наша задача должна состоять в том, чтобы собрать их воедино, обустроить, обучить персонал. Это достаточно сложно с технической точки зрения, но достижимо, и мы к этому стремимся", — сказал американский генерал.

Переброска военной техники Украине привела к сокращению запасов союзников, которые придется пополнять.

НАТО ведет переговоры с производителями вооружений, чтобы ускорить поставки.