Посол во Франции Мешков прокомментировал поставки французских вооружений Киеву.

13 октября в своем интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Париже Алексей Мешков сообщил, что Россия очень внимательно следит за недружественными шагами Франции, которые выражаются в поставках вооружения Украине. Посол утверждает, что эти действия затягивают конфликт и приводят все к большему числу жертв, в том числе и среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что шестого октября посол Франции в России Пьер Леви был вызван в российское Министерство иностранных дел для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа.