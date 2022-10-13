Мешков: Россия отслеживает все поставки вооружения из Франции Киеву
2022-10-13
08:17
Посол во Франции Мешков прокомментировал поставки французских вооружений Киеву.
13 октября в своем интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Париже Алексей Мешков сообщил, что Россия очень внимательно следит за недружественными шагами Франции, которые выражаются в поставках вооружения Украине. Посол утверждает, что эти действия затягивают конфликт и приводят все к большему числу жертв, в том числе и среди мирного населения.
Ранее сообщалось, что шестого октября посол Франции в России Пьер Леви был вызван в российское Министерство иностранных дел для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа.
Опубликовано: Елена Калиновская
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