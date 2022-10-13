Джо Байден прокомментировал резолюцию ООН против России
2022-10-13
08:17
Президент США заявил, что проголосовав на Генассамблеи ООН мир продемонстрировал готовность привлечь Россию к ответственности.
Президент США Джо Байден заявил, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН о непризнании законным проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей демонстрирует истинное отношение мирового сообщества к России.
"Мир послал четкий сигнал. Россия не сможет стереть с карты суверенное государство", — заявил президент США.
12 октября Генассамблея ОНН приняла резолюцию, признающую незаконным проведение референдумов и призывающих России отозвать решение о включении новых регионов в свой состав.
Опубликовано: Максим Алексеев
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