Джо Байден прокомментировал резолюцию ООН против России

Фото с целующимися Муциниеце и Селивановым появилось в сети

Актёры Агата Муциниеце и Владимир Селиванов (Вован из сериала "Реальные пацаны") проводят вместе много времени. Недавно в сети появилось фото, где артисты целуются. Что бы это могло значить?

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