Джо Байден прокомментировал резолюцию ООН против России

2022-10-13

08:17

Президент США заявил, что проголосовав на Генассамблеи ООН мир продемонстрировал готовность привлечь Россию к ответственности.

Президент США Джо Байден заявил, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН о непризнании законным проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей демонстрирует истинное отношение мирового сообщества к России.

"Мир послал четкий сигнал. Россия не сможет стереть с карты суверенное государство", — заявил президент США.

12 октября Генассамблея ОНН приняла резолюцию, признающую незаконным проведение референдумов и призывающих России отозвать решение о включении новых регионов в свой состав.

Опубликовано: Максим Алексеев







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