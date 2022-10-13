Утром 13 октября в Киеве были обстреляны очередные объекты критической инфраструктуры

Ранним утром был в одном из районов Киева были обстреляны объекты критической инфраструктуры, сообщила администрация региона в Telegram.

В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры.

"Очередная атака дронов-камикадзе на объекты критической инфраструктуры", — сообщил в Telegram Кирилл Тимошенко из Офиса Президента Украины.

На месте уже работают спасатели, говорится в коммюнике местных властей, которое цитирует агентство Reuters. Других подробностей о том, где произошло нападение, не сообщается.

Украинские власти заявили, что по меньшей мере 26 человек погибли с понедельника в результате массированных атак российских войск на Киев и другие украинские города.