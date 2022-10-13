Концерт лидера Pink Floyd могут отменить из-за его позиции об Украине

Ранее Роджер Уотерс попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», которую он назвал «расстрельным списком».

Концерт Роджера Уотерса, одного из "отцов"-основателей рок-группы Pink Floyd, предлагают отменить в Мюнхене. Поводом для этого стала позиция артиста относительно Израиля и Украины, сообщает Рамблер.

Ранее против выступления Уотерса выступал бургомистр города Мюнхена Дитер Райтер. По словам чиновника, Роджер больше не «желанный гость» в городе из-за его поддержки антиизраильскому движению BDS.

Глава Мюнхена опять пытается запретить концерт звезды из-за его высказываний по поводу конфликта на Украине.

Глава городского управления по вопросам демократии Мюнхена Мириам Хайгл заявила, что музыкант распространяет теории заговора про события на Украине, что делает перспективу концертов Роджера нежелательной.

Ранее Роджер Уотерс попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», которую он назвал «расстрельным списком».