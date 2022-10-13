Самолет ВВС Украины разбился под Винницей
2022-10-13
08:29
Истребитель военно-воздушных сил Украины потерял управление разбился под Винницей. Пилот катапультировался.
В своем аккаунте в Facebook командование военно-воздушных сил ВСУ сообщило о крушении под Винницей самолета одной из бригад тактической авиации.
"Причины инцидента уточняются. Летчик катапультировался. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Ранее власти Украины неоднократно просили страны Запада предоставить для ВВС самолеты F-18 или F-19. Владимир Зеленский заявлял, что согласен на получение старых советских самолетов, если возможности для поставок более современной техники нет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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