Володин: если теракты со стороны Украины продолжатся, то ответ будет еще более жестким
2022-10-13
08:38
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты.
В четверг утром РИА Новости сообщили, что спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что если Киев продолжит совершать теракты, то ответ Москвы будет еще жёстче. Володин подчеркнул, что с террористами нигде в мире никто не ведёт переговоров и ни о чем с ними не договариваются.
Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены и привлечены к ответственности, а кто окажет сопротивление будет уничтожен-добавил спикер Госдумы Володин в своем сообщении.
Опубликовано: Елена Калиновская
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