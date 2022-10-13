Володин: если теракты со стороны Украины продолжатся, то ответ будет еще более жестким

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты.

В четверг утром РИА Новости сообщили, что спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что если Киев продолжит совершать теракты, то ответ Москвы будет еще жёстче. Володин подчеркнул, что с террористами нигде в мире никто не ведёт переговоров и ни о чем с ними не договариваются.

Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены и привлечены к ответственности, а кто окажет сопротивление будет уничтожен-добавил спикер Госдумы Володин в своем сообщении.