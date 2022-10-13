Уехавший за границу Никита Пресняков оставил свою жену в России
2022-10-13
08:41
Супруга звезды Алена Краснова остается в Москве и была замечена на дне рождения ее подруги-фотографа.
Бегство Никиты Преснякова из России окутано множеством тайн и слухов. Сначала СМИ писали, что внук Аллы Пугачевой выехал в США, потом стало известно, что молодой человек перешел границу с Эстонией, а теперь находится в Литве.
Но его жена, как оказалось, остается в Москве. Вчера, как сообщает СтарХит, Алена Краснова была замечена на дне рождения ее подруги-фотографа.
На вечеринке присутствовали блогеры, а также рэпер ST. Сама Алена не рассказывает, где сейчас находится ее муж.
Никита и Алена поженились летом 2017 года. Супруги не торопятся стать родителями.
«Мы еще не готовы к детям. Хотим попутешествовать, немного пожить для себя. Но дети когда-нибудь обязательно будут», — ранее сообщала СМИ Алена.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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