Самолет Boeing 747 потерял колесо при вылете из Италии в США

Самолет Boeing 747 лишился колеса, которое буквально за мгновение до этого загорелось при взлете из аэропорта Таранто в Италии.

Вся ситуация была записана, и колесо было найдено на территории аэропорта. Никто не пострадал, и самолет благополучно приземлился в Чарльстоне.

Боинг 747 взлетел 11 октября около В 9:00 из аэропорта Таранто в Италии и направлялся в Чарльстон в США, сообщает Simple Flying. Через несколько минут после взлета у него оторвалось одно из колес от основной стойки шасси. Местные жители нашли 100-килограммовое колесо.

Boeing 747, он же Dreamlifter, во время злополучного полета перевозил фюзеляж Boeing 787. Свидетели зафиксировали момент, когда одно из колес упало на землю. Запись появилась в социальных сетях.

Также было опубликовано фото самого колеса, которое загорелось до того, как упало на землю. На нем следы огня. Однако, сильно не пострадало.

Несмотря на потерю колеса , самолет успешно приземлился в Южной Каролине в США. В тот же день компания Boeing сообщила , что "грузовой борт Dreamlifter компании Atlas Air благополучно приземлился в международном аэропорту Чарльстона после потери колесной сборки при взлете из аэропорта Таранто-Гротталье в Италии".

Также добавлено, что для выяснения причин аварии будет организовано расследование. Выяснилось, что потерянное колесо было найдено на соседнем винограднике, за пределами аэропорта на юге Италии.

Boeing 747 был разработан для перевозки деталей между Италией и Японией и США. Во время пандемии он использовался для перевозки медикаментов.