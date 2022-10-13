Макрон: Лукашенку ожидают проблемы за участие в конфликте на Украине

Макрон предупредил Лукашенко о проблемах при участии в конфликте на Украине.

13 октября РИА Новости сообщили, что в интервью телеканалу France 2 президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если президент Беларуси Александр Лукашенко будет активно принимать участие в конфликте на Украине, то это для него обернется проблемами. Президент Франции напомнил, что Евросоюз уже ввел санкции против Беларуси после того, как страна позволила разместить на своей территории российских военных для переброски на Украину.

В начале октября Лукашенко заявил, что Беларусь принимает участи в специальной военной операции на Украине, но своих военных туда не посылает. Со слов Лукашенко Беларусь лечит, кормит людей, и не только россиян , но и беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают в Беларусь из Украины.