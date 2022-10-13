Вкусная «бацилла»: почему на тюремном слэнге это слово стало синонимом сала
2022-10-13
08:59
Этот продукт богат белками, хорошо хранится и служит профилактикой от туберкулеза, потому его часто отправляют в посылках заключенным.
На тюремном слэнге сало называется неожиданно - «бациллой». Почему так? Оказывается, есть на то свои причины.
Ранее в тюремной среде часто встречался туберкулез. Для некоторых заключенных болезнь могла даже стать летальной.
А одна из лучших защит от «тубика» - богатые белком продукты:к примеру, икра, натуральные животные жиры.
Сало - один из доступных белков, который к тому же хорошо хранится. Это народное средство доступно по цене. Потому этот продукт очень часто пересылают в тюрьмы.
Свиное сало служит хорошей защитой от туберкулеза. Потому сало зэки и назвали бациллой, то есть своего рода прививкой, причем довольно эффективной.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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