Вкусная «бацилла»: почему на тюремном слэнге это слово стало синонимом сала

Этот продукт богат белками, хорошо хранится и служит профилактикой от туберкулеза, потому его часто отправляют в посылках заключенным.

На тюремном слэнге сало называется неожиданно - «бациллой». Почему так? Оказывается, есть на то свои причины.

Ранее в тюремной среде часто встречался туберкулез. Для некоторых заключенных болезнь могла даже стать летальной.

А одна из лучших защит от «тубика» - богатые белком продукты:к примеру, икра, натуральные животные жиры.

Сало - один из доступных белков, который к тому же хорошо хранится. Это народное средство доступно по цене. Потому этот продукт очень часто пересылают в тюрьмы.

Свиное сало служит хорошей защитой от туберкулеза. Потому сало зэки и назвали бациллой, то есть своего рода прививкой, причем довольно эффективной.