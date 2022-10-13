Утром 11 октября войска РФ уничтожили очередные объекты энергетической инфраструктуры Киевской области

Ранним утром в четверг, 13 октября были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области Украины, сообщила администрация региона в Telegram.

"Спасатели уже работают на месте", — говорится в коммюнике местных властей, которое цитирует агентство Reuters.

Других подробностей о том, где произошло нападение, не сообщается.

Ранее украинские власти заявили, что по меньшей мере 26 человек погибли с понедельника в результате массированных атак российских войск на Киев и другие украинские города.

В понедельник, 10 октября, в результате ракетных обстрелов погибли 19 человек, более 100 получили ранения. По оценке Reuters, это было крупнейшая воздушная атака ВС РФ с начала военной спецоперации на Украине 24 февраля.

В результате ударов многие места, в том числе и Львов, остались без электричества. Под обстрел попали объекты энергетической инфраструктуры.