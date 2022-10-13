Раз и навсегда: дачники рассказали, что поможет полностью уничтожить тлю на огороде

Это вредное насекомое просто не выносит запаха и вкуса обычной кока-колы, и этот напиток нужно использовать в качестве безопасного инсектицида.

Тля - один из самых серьезных врагов всех огородников. Это маленькое по размеру насекомое способно нанести растениям огромный вред.

Самки тли очень плодовитые: их потомство может составлять до полутора сотен тысяч особей! Питаясь соком, эти вредители практически высасывают из растения жизнь, заражают его болезнями, лишают иммунитета.

Если вовремя не пресечь этот беспредел, можно потерять весь урожай.

В Интернета есть немало добрых советов по избавлению от тли, в том числе и народных. Но есть еще один, проверенный многими опытными дачниками и очень простой и доступный способ.

Оказывается, тля просто не выносит запаха и вкуса обычной кока-колы. И ее используют в качестве безопасного инсектицида.

Для приготовления отпугивающего средства нужно смешать напиток с хозяйственным мылом (для вязкости) и опрыскать поражённые растения. Не в первую минуту, но довольно быстро прожорливая колония мелких вредителей отвалится от растения, и больше никогда не нанесет им вреда.