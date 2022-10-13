«Пять часов под наркозом»: Гоген Солнцев дал комментарий по поводу операции по смене пола
2022-10-13
09:50
Он заявил, что даже не помышлял об этом, а слухи распустили его жены: бывшая и нынешняя. Но о причинах перенесенной операции блогер предпочел умолчать.
В течение прошлого месяца многие СМИ активно обсуждали новость о том, что шоумен Гоген Солнцев решил сменить пол. Об этом заявила его бывшая жена Екатерина Терешкович после того, как журналисты решили выяснить у нее, куда исчез блогер.
В якобы подтверждение слов женщины в Telegram-каналах появились фото Гогена на операционном столе. Ситуацию даже прокомментировал личный врач блогера - правда, без конкретики.
И вот, наконец, на связь вышел сам Солнцев. Он написал, что включил телефон и нашел там сотни сообщений. И был в шоке от просьбы прокомментировать вопрос смены им пола.
"Конечно, пол не менял. И даже не думал об этом", - заявил Гоген. По мнению шоумена, просто его экс-жена сошлась с нынешний, и они вместе хотят Гогена очернить.
Что касается операции, то актер признал факт ее проведения. И отметил, что операция была непростой. Но, как публичный человек, он не намерен раскрывать свой диагноз.
"Находился пять часов под наркозом, тяжело отходил. И до сих пор, если честно, не восстановился. Но благодарен врачам, которые в моей сложнейшей ситуации сделали невероятное. Спасибо всем за поддержку"- написал в соцсетях Гоген.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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